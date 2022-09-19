Забьет денежный фонтан: Глоба назвал единственный знак зодиака, чьи карманы пополнятся с 19 сентября

Астролог Павел Глоба составил гороскоп, в котором шанс на богатство с 19 сентября он предрек лишь одному знаку зодиака. Судьба может подкинуть шанс поставить перед собой новые финансовые цели, пишет rsute.ru.

Дева

Согласно звездам, Девам можно рассчитывать на то, что на счет «упадет» сумма, которая порадует. Не исключено, что зарплата, которая у многих приходит в эти дни, окажется гораздо больше ожидаемого.

При этом следует быть осторожнее с вложением полученных средств — оцените все возможные варианты. Постарайтесь больше проводить время с близкими людьми, которые успели соскучиться по душевным посиделкам.