Больше не секрет: У Ивлеевой и Элджея состоялся страстный поцелуй на концерте

Телеведущая Настя Ивлеева и рэпер Элджей расстались весной 2021 года. С тех пор поклонники не раз замечали, что бывшие супруги проводят время в обществе друг друга. Слухи о том, что блогерша и музыкант решили снова сойтись, ходят уже несколько месяцев. Летом Настя и Алексей Узенюк (это настоящее имя артиста) вместе отметили годовщину свадьбы. Сама Ивлеева отрицает, что снова сошлась с экс-супругом хотя и не скрывает, что часто видится с Элджеем. Телеведущая уверяет, что встречается с ним исключительно для того, чтобы снимать контент для своих соцсетей.

Но минувшим вечером на концерте Элджея экс-супруги перестали скрывать очевидное и подтвердили, что они снова вместе. Музыкант исполнил трек «360», который он посвятил Насте. К концу песни телеведущая забралась на сцену и снимала происходящее.

«Мой любимый блогер», - обратился Элджей к Насте.

Ивлеева обняла бывшего мужа. А затем парочка под крики фанатов слилась в страстном поцелуе. Видео этой сцены разошлось по соцсетям.

Возможно, Ивлеева и Элджей продолжают скрывать свои отношения из-за телешоу, которое вскоре должно выйти на канале «Пятница!». Настя будет искать себе нового мужа в программе «Сердце Ивлеевой». За благосклонность блогерши будут бороться сразу 50 участников реалити-проекта.

"Выбирая, я буду прислушиваться к своей интуиции, она меня еще ни разу не подводила. А вообще, очень интересно, получится ли у меня действительно сделать правильный выбор и найти своего краша", - передает ее слова КП.

Правда, теперь, когда Настя не скрывает своих нежных чувств к бывшему мужу, искренность ее эмоций по отношению к участникам шоу, скорее всего, вызовет большие сомнения.