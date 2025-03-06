16 марта в Казани пройдут бесплатные лекции для музыкантов

С 12 по 16 марта команда Международного фестиваля медиаискусства НУР проведет первую музыкальную лабораторию в рамках образовательной программы. Лекции, которые состоятся в последний день мероприятия, будут открыты для всех желающих, и на них уже открыта бесплатная регистрация.

Лаборатория представляет собой очный интенсив для создателей электронной музыки и станет предваряющим событием Ночи электронной музыки ТОН, которая пройдет в Казани 15 марта. Весь курс лаборатории будет проводить команда опытных продюсеров и артистов, включая тех, кто примет участие в ТОНе. Они поделятся теорией создания качественного звука и секретами продвижения в музыкальной индустрии, а также проведут практическую часть, где разберут работы участников и дадут профессиональную обратную связь. Для участия в профессиональной части лаборатории необходимо было подать заявку на open call и получить положительный ответ от кураторов.

16 марта лаборатория откроется для всех желающих — в последний день эксперты проведут две бесплатные лекции, посвященные особенностям стриминговых платформ и поиску авторского стиля. Для посещения открытых лекций не требуется специальных знаний, и организаторы ждут гостей с любым уровнем опыта в музыкальной сфере.

В программе открытых лекций 16 марта:

- В 14:00 состоится лекция «Знакомство с особенностями дистрибуции и продвижения музыки». Ее проведет Денис Савельев, главный редактор МТС Музыки, продюсер и диджей, который стоял у истоков казанского бара «Соль». Он расскажет, на что стоит обратить внимание музыкантам, особенно начинающим, при подготовке релиза для стриминговых платформ.

- В 15:00 пройдет лекция «Что такое концептуальный альбом, как его создать и зачем нужна концептуальность в творчестве артиста». Лекцию прочитает Никита Забелин, продюсер, диджей, педагог и основатель лейбла Resonance Moscow. Он расскажет, как электронным музыкантам найти свой авторский почерк, выделить вдохновение из личной аудиотеки и создать уникальный стиль.

Открытые лекции пройдут в конференц-зале Школы 21 по адресу: ул. Спартаковская, 2 к2. Для посещения необходимо зарегистрироваться бесплатно на сайте. Так как количество мест ограничено, желающим стоит поторопиться с регистрацией.

16+.