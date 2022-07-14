Пенсионерка провалилась в яму и погибла, ее тело нашли там только через четыре дня

В Свердловской области в поселке под Североуральском пенсионерка упала в яму и погибла, тело пролежало на дне ямы четыре дня, пишет E1.

Яма на месте снесенного дома мало привлекала внимание прохожих. Однако наиболее внимательные заметили голову женщины, вызвали спасателей и медиков.

Прибывшие представители экстренных служб долго разбирались, как доставать мертвую женщину. Яма заросла густой травой.

Предварительно считается, что бабушка могла поскользнуться и сорваться с края ямы вниз.

Региональное следственное управление уже организовало проверку по данному факту.