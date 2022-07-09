На железной дороге в Брянской области сработала бомба

Неизвестный пока тип взрывного устройства сработал на путях перед товарным поездом в Брянской области. Факт подтвердил губернатор региона Александр Богомаз в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня в Унечском районе, на перегоне Робчик-Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство", — написал он в своём сообщении.

Глава региона уточнил, что в результате взрыва повреждены стекла кабины машиниста состава. Сами же железнодорожные пути не повреждены, в результате взрыва люди не пострадали.

"На месте работают специализированные оперативные службы", — заключил губернатор Брянской области.