«Умный столб» билайна отправит фото за секунду

билайн ускорил интернет на одной из самых молодых гастрономических улиц города – улице Сибгата Хакима с видом на акваторию Казанки. Благодаря установленному «умному столбу» компании скорости интернета здесь достигают 21,6 Мбит/с и являются самыми высокими среди всех операторов связи. Так что отправка фотографии в мессенджере у абонента займет всего секунду.

Такие цифры были получены в ходе тестирования связи, которое провело аналитическое агентство TelecomDaily в рамках своего федерального проекта «В зоне действия». Согласно исследованию, сеть билайна в Казани позволяет клиентам удобно устроиться в интернете и пользоваться современными сервисами. Скорости оператора в большинстве из проверенных мест оказались выше тех 5–10 Мбит/с, которых, по данным экспертов, хватает для комфортного использования смартфона.

Так, например, скорости билайна в здании аэропорта превышают 53 Мбит/с, поэтому загрузить новый музыкальный альбом любимого исполнителя абонент сможет всего за 16 секунд. Кроме того, скоростные параметры билайна являются одними из лучших всех операторов связи и в Казанском Кремле, и на Кремлёвской Набережной: отправка минутного «видеоотчета» с прогулки здесь займёт 30 секунд.

Такую высокую экспертную оценку качества связи в Татарстане можно объяснить масштабной стройкой, которую оператор проводил в последние 4 года. Напомним, за это время сеть 4G билайна по всей России выросла в 3 раза, а в республике – и вовсе в 5 раз.

«Прошедшие пару лет стали одними из самых активных в нашей истории: мы много строились, улучшали инфраструктуру нашего оборудования, запускали новые технологии на территории республики. И вся эта большая работа позволяет нам продолжать предоставлять абонентам качественную связь, удовлетворять их запросы и оправдывать оказываемое нам доверие. Результаты, полученные в рамках тестирования агентства TelecomDaily, подтверждают только часть тех улучшений, которые сегодня ощущают наши клиенты. Мы продолжим точечно улучшать нашу сеть, чтобы качественная связь была доступна для большего количества татарстанцев», – комментирует директор Казанского отделения билайн Анвар Шахмаев.

Замеры проходили в популярных местах Казани, где традиционно отмечается высокая нагрузка на сеть операторов. Исследование проводилось с помощью специального оборудования, подключенного к сотовым сетям «большой четверки». Ознакомиться с полным текстом исследования и описанием применяемой методики можно на сайте интернет-СМИ TelecomDaily. Всего в ходе проекта «В зоне действия» эксперты посетили 11 регионов России.