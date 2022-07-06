Пришлось зашивать лицо: В Казани на туристку рухнула облицовка балкона жилого дома

В Казани на улице Пушкина на туристку обрушился кусок облицовки балкона жилого дома. По словам жительницы Брянска, ей рассекло лицо.

Многодетная мать гуляла по городу и решила рассмотреть витрину магазина поближе. Внезапно на нее сверху упало что-то тяжелое. Бригада скорой помощи доставила потерпевшую в больницу, где ей наложили швы. Женщина уже покинула Казань и вернулась в родной город.

Оказалось, хозяйка аварийного балкона уже давно пытается достучаться до управляющей компании. Однако реакции не последовало. Теперь жительница Казани предоставила фото и видеодокументы, подтверждающие опасность балкона для окружающих.