Мать выгоняла ребенка на мороз и надолго привязывала к кровати

В городе Кушва (Свердловская область) начинается суд над матерью, которая регулярно издевалась на собственной дочерью. Как установили следователи, она заставляла ребенка жить в неотапливаемом помещении, за провинности без одежды выставляла на мороз даже зимой. А когда уходила из дома, привязывала малышку ремнями к кровати.

Уточняется, что фигурантка созналась в злодеяниях. Ей грозит наказание по двум уголовным статьям (истязание лица, не достигшего 18 лет, и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей), предполагающее суммарно до семи лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Свердловской области.