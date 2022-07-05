Могилу умершей в 2016 году актрисы Натальи Крачковской сравняли с землей и засыпали щебнем

На Троекуровском кладбище поклонники актрисы Натальи Крачковской, умершей в 2016 году, были неприятно поражены тем, что стало с местом захоронения их кумира. Как сообщает портал eg.ru, на могиле великой актрисы был установлен деревянный крест. А сейчас ее практически сравняли с землей и засыпали щебнем.

По словам сына Крачковской Василия, памятник он собирался поставить своей великой маме после того, как туту будет перезахоронен муж звезды - звукооператор Владимир Васильевич.

Процедуру удалось провести в 2021 году, однако памятника на могиле актрисы по-прежнему нет. На текущий момент времени на могиле осталась лишь именная табличка.

"Могилу звезды советского кино просто сровняли с землей и засыпали щебнем", — отмечают в "Экспресс-газете".