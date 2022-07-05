Рустам Минниханов поздравил генерала Лапина из Казани со званием Героя России

Президент Татарстана Рустам Минниханов принес свои поздравления с присвоением звания Героя России командующему войсками ЦВО генерал-полковнику Александру Лапину. О решении Путина подписать указ о его награждении сообщалось накануне.

"Авторитетный военачальник, опытный профессионал ратного дела, в непростой для Родины час Вы ещё раз подтвердили свой патриотизм, верность благородному призванию защитника Отечества и личное мужество", - говорится в правительственной телеграмме за подписью Минниханова.

Уроженец Казани, выпускник Казанского танкового высшего командного училища Лапин был награжден после освобождения ЛНР, когда территории республики перешла под контроль ВС РФ и союзных сил.