Когда листья были деньгами: в Казани парень впал в детство и пытался заплатить в магазине листьями

В Казани в поле зрения правоохранителей попал очередной неадекват: на парковке у магазина на улице Серова мужчина в странном состоянии дергал ручки припаркованных машин. На мужчину обратил внимание один из автовладельцев. Он и позвонил в полицию.

При задержании мужчина вел себя более чем странно, утверждал, что в пустой машине кто-то есть и называл владельца авто охранником детского сада. Продавцы магазина пояснили, что парень пытался расплатиться за продукты зелеными листьями и травой вместо денег, сообщает "Татарстан-24".