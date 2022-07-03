В Казань собирается приехать Геннадий Зюганов

На предстоящей неделе в Казани ожидают визита лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Он должен приехать в столицу Татарстана 9 июля.

Об этом изданию "Бизнес Онлайн" сообщил депутат Госдумы от Татарстана, член КПРФ Артем Прокофьев.

"Геннадий Андреевич приедет, и не только он, а большая часть фракции КПРФ в Госдуме, а также руководители региональных отделений КПРФ. Они, как правило, руководители фракции в законодательных собраниях регионов нашей страны", — рассказал Прокофьев.

Повод для визита — большой форум КПРФ, посвященный 100-летию СССР.