В Казани проезд в общественном транспорте подорожает с 1 августа

Проезд на всех видах общественного транспорта в Казани станет дороже с 1 августа. Действующие тарифы будут пересмотрены, изменения коснутся расчетов по транспортным картам.

Месячный проездной на автобус, троллейбус и трамвай, а также билет на 50 поездок в метро подорожают на 300 рублей. Такие абонементы будут стоить 3100 рублей.

Месячный проездной на неограниченное число поездок автобусом подорожает на 200 рублей, новая стоимость составит 2 500 рублей.

Проездной на месяц на электротранспорт на 50 поездок будет с 1 августа стоит 2 400 рублей.

Билет на трамвай и троллейбусы вырастет до 1800 рублей.

Проездной билет на один вид наземного транспорта на месяц теперь будет обходиться в 1700 рублей, пишет "АиФ Казань".