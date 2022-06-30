Умер бывший глава казанского центра занятости Валерий Корнеев

Скончался бывший руководитель центра занятости населения Казани Валерий Корнеев. Ему было 72 года. Корнеев возглавлял центр занятости на протяжении двух десятилетий, на пенсию вышел в 2014 году.

Соболезнованиями по поводу ухода Валерия Корнеева поделилась мэрия Казани:

"Мэрия города Казани выражает глубокие соболезнования родным и близким Корнеева Валерия Григорьевича, с 1994 по 2014 год возглавлявшего ГКУ „Центр занятости населения города Казани“, в связи с его кончиной и разделяет горечь невосполнимой утраты", — говорится в сообщении.

Корнеев - урожденный казанец, учился в Казанском авиационном техникуме, а потом окончил Высшую школу профсоюзного движения ВЦСПС им. Шверника.