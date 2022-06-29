Достигают размеров кошки и быстро плодятся: Двор дома в Казани заполнили крысы – люди живут в страхе

В Казани, во дворе жилого дома на улице Серова, 11, заметно увеличилось количество крыс. Местные жильцы обратились через соцсети к местным властям, опасаясь за свои жизни. В качестве доказательства снято видео, которое распространилось в Интернете.

По словам местных жителей, размеры животных достигают величины кошки. Крысы не боятся людей, спокойно расхаживают по двору.

Жильцы дома заявили, что управляющая компания никаких действий не предпринимает. Контейнеры для мусора постоянно переполнены, к тому же туда выбрасывает отходы и находящаяся рядом столовая.

Казанцы живут в страхе: животные быстро размножаются, а это может привести к вспышке страшных заболеваний.