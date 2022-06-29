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Фото: rostovgazeta.ru

Достигают размеров кошки и быстро плодятся: Двор дома в Казани заполнили крысы – люди живут в страхе

29.06.2022, 11:15 752 prokazan.ru

В Казани, во дворе жилого дома на улице Серова, 11, заметно увеличилось количество крыс. Местные жильцы обратились через соцсети к местным властям, опасаясь за свои жизни. В качестве доказательства снято видео, которое распространилось в Интернете.

По словам местных жителей, размеры животных достигают величины кошки. Крысы не боятся людей, спокойно расхаживают по двору.

Жильцы дома заявили, что управляющая компания никаких действий не предпринимает. Контейнеры для мусора постоянно переполнены, к тому же туда выбрасывает отходы и находящаяся рядом столовая.

Казанцы живут в страхе: животные быстро размножаются, а это может привести к вспышке страшных заболеваний.

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Привез к себе в квартиру и делал с детьми запрещенное: Учителя подозревают в растлении школьников
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Друг Юры Шатунова рассказал, кто получит его многомиллионное наследство
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Учинил взрыв в жилом дворе: Пьяный мужчина бросил в детей гранату с 7-го этажа – пострадал ребенок
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Оставили на съедение комарам: в лесу нашли искусанного насекомыми новорожденного в сумке
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В многоэтажке обрушился лифт с пассажирами внутри: В кабине находились отец и сын
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Минтруд озвучил, сколько мы будем отдыхать в 2023 году на новогодние праздники
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10-летней школьнице неизвестный выстрелил в голову
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Стирает зэкам одежду: как сидится в колонии учителю, которого ученица обвинила в домогательствах
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Мужчина открыл огонь по коллекторам и погиб, не желая платить долг банку
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Такая любовь: мужчина под пулями переплыл водохранилище в ДНР, чтобы спасти жену
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Ушел из жизни Пьер Нарцисс, а обиженный водитель заживо сжег начальника: Главное на утро 23 июня
17:22, 22.06.2022
В замок Галкина, покинувшего Россию, могут переселить беженцев из ЛНР и ДНР
12:08, 22.06.2022
29-летняя невеста погибла в ДТП, которое случилось из-за ее ссоры с водителем-женихом
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Перевозивший свиней из Казани грузовик перевернулся на трассе, несколько хрюшек погибли
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Умер 45-летний шоколадный заяц Пьер Нарцисс
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И могила не исправила: суд обязал родных перезахоронить зятя подальше от тещи
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Двух полицейских уволили за публичный секс на глазах у очевидцев
07:39, 22.06.2022
Юрист рассказал, как одуванчики и ромашки на участке могут подвести дачника под статью
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Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности покраснения глаз
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Сгорел на глазах: Мужчина облил бензином и заживо сжег своего начальника
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63-летнего Заслуженного учителя России задержали за растление ребенка
00:01, 22.06.2022
Владимир Путин заявил, что в мире сегодня нет более эффективной армии, чем российская
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Машина перевернулась – водитель не выжил: Школьник напился с матерью, угнал ее авто и разбился в ДТП
20:31, 21.06.2022
7-летний ребенок выстрелил из револьвера в младшего брата: Отец детей сообщил полиции другую версию
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Кидала и била по голове: 62-летняя няня до смерти избила семилетнего ребенка-инвалида с ДЦП
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Украл товары и рванул на дорогу, но попал под колеса: Иномарка сбила убегающего из магазина вора
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А как тебе такое?: сын Илона Маска заявил, что меняет пол и отказывается от фамилии отца
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Женщину, которая обвинила мужа в домогательствах к ребенку, нашли мертвой в лесу
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За сутки разбежитесь: украинские власти собрались воевать лопатами, в Госдуме оценили порыв
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О свадьбе Нурминского, смертельном аттракционе и сгоревших заживо двоих: Главное на утро 21 июня
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Выбросили, как вещь: В мусорке найдено тело младенца
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В электричке мужчина избил двух подростков – ему не понравился их стиль
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Мама – убийца, папа – тиран: Девочку бил, запирал в вольере и привязывал к кровати собственный отец
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На Украине мать сама привела сына-срочника ВСУ в комендатуру ВС РФ сдаваться
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Депутат Госдумы обратился в Росприроднадзор из-за засыпки реки Казанки в Казани
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Приставал, затем жестоко прижег лицо сигаретой: Безработный напал на 16-летнюю школьницу
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Мужчина пытался сжечь заживо 19-летнюю падчерицу на дне рождения жены
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Удивительное зрелище: жители Татарстана 24 июня смогут наблюдать Парад Планет
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11-летняя девочка утонула в Волге прямо на глазах у собственной бабушки
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Вкус любимых блюд остался тем же: В Казани открылся первый ресторан фастфуда Вкусно и точка
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Путин поручил правительству принять кардинальные меры, чтобы поддержать семьи с детьми
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Пустые полки и заполненные тележки: Как в Казани проходит последняя рабочая неделя Декатлона?
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Экс-руководитель «Росвооружения» найден мертвым в своем коттедже
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В московской квартире найден мертвым генерал Службы внешней разведки РФ: рядом пистолет и записка
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Мал, да удал: Медвежонок пробрался во двор частного дома и напал на 5-летнюю девочку и пенсионерку
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Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
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Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
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Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
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Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью