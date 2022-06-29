«А дома отца ждали трое детей»: В Казани водитель эвакуатора вывез за город и изнасиловал 13-летнюю

В Казани вынесли приговор 34-летнему водителю эвакуатора, которого обвинили в изнасиловании школьницы. Жертвой насильника стала 13-летняя девочка.

Инцидент произошел в августе 2020 года. По показаниям потерпевшей, злоумышленник помог ей отогнать стаю собак у здания республиканского ГАИ. Мужчина в спецовке с надписью «ОГИБДД» предложил подвезти девочку до дома. Однако он увез девочку в поселок Мирный и изнасиловал ее. Домой ребенок попал только утром следующего дня.

Родные пострадавшей незамедлительно обратились в полиции. – вскоре мужчину задержали.

Оказалось, мужчина является многодетным отцом. Ни в ходе следствия, ни в суде вину он не признавал. Лишь заявлял, что впервые увидел девочку только на опознании, а в день совершения преступления якобы эвакуировал машины в другом районе города, передает «Реальное время».

Суд приговорил обвиняемого к 12,5 годам колонии строгого режима. Также его обязали выплатить девочке компенсацию за моральный вред в сумме 800 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал правозащитного проекта «Аксиома». Приговор в законную силу еще не вступил.