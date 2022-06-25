В Татарстане названы сроки прихода очередной волны коронавируса COVID-19

Новый всплеск коронавируса COVID-19 ожидают в Татарстане в конце августа и начале сентября, об этом сообщил Минздрав республики.

Жителей Татарстана медики призвали вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы снизить риски заражения в период очередной волны инфекции и снизить нагрузку на медучреждения.

Также рекомендовано в общественных местах носить маски, сообщили замминистра здравоохранения Татарстана – глава Управления здравоохранения по Казани - Владимир Жаворонков и замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

"Суммарно с начала пандемии было проведено 6 млн 652 тысячи экспресс и ПЦР-тестов", - отметила Авдонина.