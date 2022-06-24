В Татарстане будет увеличено количество камер на дорогах, об этом заявил директор ГБУ "Безопасность дорожного движения" Рифкат Минниханов. Также, по его словам, вырастет количество светофоров. И камеры, и светофоры подключат к Центру управления дорожным движениям.

"Дорога без интеллектуальных транспортных систем (ИТС) – не дорога", – заявил Минниханов.

Интеллектуальная система ИТС начала работать в республике в 2020 году. Она позволяет контролировать транспортную ситуацию, управлять ею.

"К сожалению, по Казани мы должны сказать, что у нас уровень зрелости первый. Обязательный уровень должен быть вторым. В этом году мы по Казани второго уровня зрелости достигнем. Для увеличения уровня агломераций нужно приложить больше усилий", – заявил Минниханов.