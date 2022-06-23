Такая любовь: мужчина под пулями переплыл водохранилище в ДНР, чтобы спасти жену

Российские военные помогли мужчине, который решился на безумный поступок по причине такой же невероятно сильной любви к супруге. Он хотел забрать жену из села, подконтрольного киевским властям. Женщина была заблокирована там и не могла покинуть населенный пункт Новолуганское. Тогда муж решился добираться до жены вплавь - он на резиновой лодке под обстрелом пересек одно из самых крупных водохранилищ в Донецкой области, пишет РИА "Новости".

"Она поехала на работу. И взорвали (украинские силовики – ред.) дамбу (Углегорской ТЭС – ред.), и она не смогла вернуться. Две с половиной недели она там пробыла, я долго собирался с мыслями. Обратился к военным, артиллерия прикрывала. Я проплыл, договорился с ней, она вышла к воде, ну и поплыл назад", - рассказал журналистам Николай Чебряков.

Мужчина отметил, что вокруг много снайперов, и он прекрасно понимал, что его легко могут убить, но все равно решился на заплыв.

На помощь паре пришли российские военные. Они помогли рассчитать время, когда лучше плыть, чтобы шансы на выживание были выше, подстраховывали и прикрывали смельчака во время пути.

Пока муж спасал жену, дома их ждали двое детей.