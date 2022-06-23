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Фото: РИА Новости

Такая любовь: мужчина под пулями переплыл водохранилище в ДНР, чтобы спасти жену

23.06.2022, 07:49 1014 prokazan.ru
Российские военные помогли мужчине, который решился на безумный поступок по причине такой же невероятно сильной любви к супруге. Он хотел забрать жену из села, подконтрольного киевским властям. Женщина была заблокирована там и не могла покинуть населенный пункт Новолуганское. Тогда муж решился добираться до жены вплавь - он на резиновой лодке под обстрелом пересек одно из самых крупных водохранилищ в Донецкой области, пишет РИА "Новости".

"Она поехала на работу. И взорвали (украинские силовики – ред.) дамбу (Углегорской ТЭС – ред.), и она не смогла вернуться. Две с половиной недели она там пробыла, я долго собирался с мыслями. Обратился к военным, артиллерия прикрывала. Я проплыл, договорился с ней, она вышла к воде, ну и поплыл назад", - рассказал журналистам Николай Чебряков.

Мужчина отметил, что вокруг много снайперов, и он прекрасно понимал, что его легко могут убить, но все равно решился на заплыв.
 
На помощь паре пришли российские военные. Они помогли рассчитать время, когда лучше плыть, чтобы шансы на выживание были выше, подстраховывали и прикрывали смельчака во время пути.
 
Пока муж спасал жену, дома их ждали двое детей.
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Врачи назвали 5 изменений, которые ждут вас, если отказаться от белого хлеба
13:52, 20.06.2022
Приставал, затем жестоко прижег лицо сигаретой: Безработный напал на 16-летнюю школьницу
13:45, 20.06.2022
Смертельный шашлык: мужчина умер, подавившись мясом
13:41, 20.06.2022
Трудный возраст:15-летний подросток сознался в убийстве своего деда–почему он конфликтовал с родней?
12:21, 20.06.2022
Мужчина пытался сжечь заживо 19-летнюю падчерицу на дне рождения жены
11:29, 20.06.2022
Удивительное зрелище: жители Татарстана 24 июня смогут наблюдать Парад Планет
09:15, 20.06.2022
11-летняя девочка утонула в Волге прямо на глазах у собственной бабушки
07:52, 20.06.2022
Шестилетний мальчик шокировал горожан, гуляя по карнизу окна на пятом этаже
07:34, 20.06.2022
С 20 июня приставы смогут взыскивать долги автоматически
08:57, 19.06.2022
Остались жена и двухлетний сын: 30-летний татарстанец погиб в ходе спецоперации на Украине
19:49, 18.06.2022
Вкус любимых блюд остался тем же: В Казани открылся первый ресторан фастфуда Вкусно и точка
07:00, 18.06.2022
Без пластики не обойтись: В ходе ссоры женщина ударила подругу стеклянной банкой, затем откусила нос
05:00, 18.06.2022
Путин поручил правительству принять кардинальные меры, чтобы поддержать семьи с детьми
03:00, 18.06.2022
Девочка кричала от жуткой боли: Отец до смерти избил 2-летнюю дочь на глазах у матери ребенка
00:01, 18.06.2022
Врачи удалили зуб из носа 14-летней девочки
19:02, 17.06.2022
Пустые полки и заполненные тележки: Как в Казани проходит последняя рабочая неделя Декатлона?
17:19, 17.06.2022
Обжигающая любовь: Мужчина облил супругу жидкостью для розжига и сжег ее заживо
16:32, 17.06.2022
4 года растила чужого ребенка: Женщина нашла младенца и присвоила его себе
16:13, 17.06.2022
Посетительница кофейни наглоталась стекла и доставлена в больницу
15:55, 17.06.2022
Экс-руководитель «Росвооружения» найден мертвым в своем коттедже
15:46, 17.06.2022
Украина вводит визовый режим для жителей России с 1 июля
15:09, 17.06.2022
«Трогал руками и облизал лицо»: Педофил домогался 8-летней подруги внучки
14:51, 17.06.2022
Женщина-мигрантка нашла на скамейке младенца и тайно воспитывала его четыре года
14:42, 17.06.2022
Жительница Мариуполя рассказала, как военные ВСУ в подвале дома насиловали ее дочь
14:22, 17.06.2022
Гулял с окровавленным лицом: Найден 4-летний мальчик, пострадавший от домашнего насилия
13:19, 17.06.2022
Не пожалел: ранее судимый мужчина заживо сжег свою жену в туалете
12:28, 17.06.2022
Угнала и разбила машину отца, не захотела домой: 14-летняя школьница попала в ДТП за рулем авто
10:47, 17.06.2022
Натворил ужасное под действием наркотиков: Отец выкинул 3-летнего сына с 5-го этажа
09:07, 17.06.2022
Мужчина до смерти забил жену в салоне такси по пути домой
09:00, 17.06.2022
Дипломат Васильев заявил о возможной подготовке США и НАТО к войне с РФ
07:00, 17.06.2022
Мужчину убило молнией на кладбище,а в деле о спиленном кресте есть подозреваемый: Главное на 17 июня
05:00, 17.06.2022
Жители Мариуполя рассказали о зверствах националистов в отношении детей
00:01, 17.06.2022
Без комплексов: совершенно голая дама средних лет и крупной комплекции шокировала горожан
17:42, 16.06.2022
Целился в кошку, но попал в беременную: Мужчина выстрелил в живот женщины – мать и ребенок выжили
16:24, 16.06.2022
Соорудил удавку и убивал прямо у себя во дворе: Живодер отлавливал бродячих собак, чтобы повесить
16:15, 16.06.2022
Мужчина угнал машину полиции прямо во время задержания
16:07, 16.06.2022
Мужчину убило молнией в тот момент, когда он копал могилу
14:49, 16.06.2022
В квартире ее ждал ад: Одноклассники унизили, избили и задушили женщину ради денег
14:45, 16.06.2022
Любовница перерезала горло законной жене своего возлюбленного
14:34, 16.06.2022
Песков заявил, что как чиновник готов ко всему, даже пересесть на отечественную Ладу
13:49, 16.06.2022
Сходил в магазин, купил нож, вернулся и убил: Мужчина заколол 17-летнего подростка в шиномонтажке
13:07, 16.06.2022
А мы это пьем: в чайных пакетиках нашли фрагменты ДНК тысяч видов насекомых
12:45, 16.06.2022
Школьница чудом выжила после прямого попадания молнии: помогло ювелирное украшение
12:34, 16.06.2022
Казань выиграла право на проведение первых в мировой истории «Игр будущего — 2024»
12:16, 16.06.2022
24-летнюю жительницу Казани нашли в секс-притоне в Петербурге
11:06, 16.06.2022
Достало все: школьница сбежала из дома сразу после сдачи ЕГЭ
10:55, 16.06.2022
Эльвира Набиуллина заявила, что ухудшение внешних условий для экономики может сохраниться навсегда
09:05, 16.06.2022
Там тысяча в день:глава делегации Украины назвал честные потери ВСУ, о которых молчит Зеленский
07:00, 16.06.2022
Как Татарстану поможет роман Загитовой и Воронкова и чего ожидать от погоды: Главное на утро 16 июня
06:30, 16.06.2022
Заманивал в строящиеся домики и домогался: Ищут педофила Андрея, совращавшего маленьких мальчиков
05:00, 16.06.2022
В квартире 20 мейн-кунов две недели питались телом умершей хозяйки
04:30, 16.06.2022
Тело было обглодано, всюду бегали больные кошки: Мейн-куны питались телом умершей хозяйки
03:00, 16.06.2022
Колол ножом,как сумасшедший: Пьяный мужчина убил годовалого внука своей сожительницы из-за его плача
01:00, 16.06.2022
14-летний подросток запил чипсы энергетиком и умер
19:00, 15.06.2022
Жители Марий Эл избили татарстанца кулаками, молотком, бутылкой и палкой
18:18, 15.06.2022
Золотые унитазы - теперь не редкость: В Казани резко подорожала сантехника, цены шокируют
17:36, 15.06.2022
Падали и кричали «помогите»: Мать и ее 2-летний сын выпали из окна жилого дома
17:19, 15.06.2022
Двухлетний малыш выпал из окна вместе с матерью, оба кричали и просили помощи
17:10, 15.06.2022
Роспотребнадзор вводит дополнительные меры из-за риска завоза чумы
16:14, 15.06.2022
Показал половой орган через мессенджер: Инвалид 3-й группы развращал 16-летнюю падчерицу
15:42, 15.06.2022
Совершал страшное, оставаясь наедине: Мужчина более 1,5 лет надругался над пасынком
15:18, 15.06.2022
В московской квартире найден мертвым генерал Службы внешней разведки РФ: рядом пистолет и записка
14:48, 15.06.2022
Украли ребенка и продали чужой семье: Преступники оценили человеческую жизнь в 1 млн рублей
13:50, 15.06.2022
Лягнула разок – и нет ребенка: 3-летний мальчик умер от удара копытом лошади – где были родители?
09:33, 15.06.2022
Женщина родила дочь от мертвого мужа и теперь не может установить отцовство
09:17, 15.06.2022
Обладатели карт Мир скоро получат новый способ оплаты смартфоном
09:04, 15.06.2022
Зеленский признал, что потери ВСУ очень болезненные
07:00, 15.06.2022
В Татарстан идут грозы,а сбежавший из колонии изнасиловал сразу двух девушек:Главное на утро 15 июня
05:00, 15.06.2022
На территории предприятия рабочие откопали останки троих человек
01:00, 15.06.2022
Самый худший день: 11-летнюю девочку избили, и в тот же день над ней надругался пенсионер
00:01, 15.06.2022
ФСБ задержала россиянку по подозрению в госизмене
20:52, 14.06.2022
Была слишком слаба, чтобы сопротивляться: Мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку в машине
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Ударила молотком, затем закопала заживо: 30-летняя женщина убила родную мать
16:13, 14.06.2022
Один погиб и трое пострадали на пожаре на нефтехимическом заводе в Башкирии
16:04, 14.06.2022
Страшная смерть: дочь заживо похоронила собственную мать после обычной семейной ссоры
14:14, 14.06.2022
Украинские военные в спину расстреляли 32-х своих бойцов, когда те собирались сдаться в плен русским
13:11, 14.06.2022
Стрела вылетела со двора и угодила ребенку в ногу: В СНТ 11-летнего мальчика подстрелили из лука
11:55, 14.06.2022
Спокойная была, директор садика: соседи рассказал о женщине, бросившей с шестого этажа двух детей
11:38, 14.06.2022
Украинские военные снова обстреляли российское село: разрушены дома, пострадали 4 человека
10:12, 14.06.2022
Молния ударила в двоих детей, которые стояли на улице
09:32, 14.06.2022
Стало известно, какую сумму футболист Сердар Азмун будет платить своей дочери в Казани
08:29, 14.06.2022
Русская бабушка против медведя: пенсионерка бесстрашно защитила свою семью от хищника
08:02, 14.06.2022
Мать сбросила своих детей с шестого этажа и покончила с собой
07:52, 14.06.2022
Онколог заявил, что молодые люди стали чаще болеть некоторыми опасными видами рака
07:30, 14.06.2022
Названа дата открытия скоростной трассы М-12 от Москвы до Казани
05:00, 14.06.2022
Родственники украинских пленных просят, чтобы их не возвращали домой, на Украину
02:00, 14.06.2022
Двух детей унесло в море на надувном матрасе
01:00, 14.06.2022
Родители пропавшего пятилетнего мальчика признались, что сами его убили
14:00, 13.06.2022
Экономист предсказал «нешуточное» падение доходов россиян
13:45, 13.06.2022
Не несите это в дом: врач-пульмонолог рассказал, почему цветочные букеты - весьма опасная штука
11:46, 13.06.2022
Владимир Путин отправил в отставку красавицу-экс-прокурора Наталью Поклонскую
10:24, 13.06.2022
Мать нашла в коммуналке своего 17-летнего сына мертвым
09:18, 13.06.2022
Мужчина насмерть подавился едой в ресторане
09:00, 13.06.2022
СК: на Волге столкнулись баржа и моторный катер - погибли 4 человека
08:16, 13.06.2022
Адвокат Кудерко сообщила, за что этим летом могут оштрафовать дачников
07:55, 13.06.2022
В России сегодня должны открыться 50 ресторанов сети «Вкусно — и точка»: вместо «Макдоналдс»
05:00, 13.06.2022
Людей, в том числе детей, подожгли на празднике: В огненном шоу горящая веревка улетела в зрителей
03:00, 13.06.2022
Сначала зарезали, потом сожгли: Пару пенсионеров зверски убили в их собственном доме
17:05, 12.06.2022
Пьяный курсант устроил ДТП в центре города: Сбитый пешеход упал в воду, один из пассажиров умер
15:30, 12.06.2022
Она хотела спасти машину, но ее саму уже не спасли: Женщина утонула в ушедшей на дно водоема машине
12:58, 12.06.2022
Мал, да удал: Медвежонок пробрался во двор частного дома и напал на 5-летнюю девочку и пенсионерку
05:00, 12.06.2022
Офицеp вывез подчиненного в лес, пpостpелил ему ногу, отбил пальцы за пpогул на службе
01:00, 12.06.2022
Хочешь, я тебя прям здесь зарежу?: в городском автобусе за руку поймали пожилого извращенца
19:00, 11.06.2022
Бывшего депутата Госдумы нашли мертвым
15:18, 11.06.2022
Какова цена жизни: стало известно, сколько получают на Украине иностранные наемники
15:04, 11.06.2022
Умственно отсталого подростка заподозрили в сексуальном надругательстве на девочками 5 и 7 лет
14:53, 11.06.2022
Жене офицера, организовавшей фонд помощи участникам спецоперации на Украине, спалили автомобиль
13:35, 11.06.2022
Украинские военные потребовали выпустить их с завода «Азот» вместе с заложниками
10:27, 11.06.2022
Отец до смерти избил рецидивиста за домогательства к его 13-летней дочери
07:30, 11.06.2022
Угостил алкоголем, приставал, за что поплатился: Обидчика 13-летней девочки забили до смерти
05:00, 11.06.2022
Кадыров исполнил стихотворение про Украину
04:30, 11.06.2022
Впала в кому – реанимировали, но снова за свое: 13-летняя девочка умерла от отравления наркотиками
20:15, 10.06.2022
Трупы кошек и собак лежали в пруду прямо в черте города: Найдено стихийное кладбище животных
20:00, 10.06.2022
Воспитательница в садике в кровь разбила нос пятилетнему мальчугану за шалости
19:07, 10.06.2022
Насильника задержали на месте преступления: Мужчина надругался над своей 7-летней землячкой
18:26, 10.06.2022
Прощай, МакДак! Теперь официально!: В Татарстане закрылись все 19 ресторанов, что будет дальше?
17:10, 10.06.2022
Наказал за отсутствие на службе: Офицep вывeз пoдчинeннoгo в лec,пpocтpeлил ему нoгy и yгpoжaл yбить
16:06, 10.06.2022
СК ищет лжеврача и его жену, которые якобы лечили детей с ДЦП, а на самом деле на них зарабатывали
14:31, 10.06.2022
Воспитательница разбила нос 5-летнего: Мать забрала сына из детсада прямиком в больницу
14:21, 10.06.2022
Мужчина заколол отверткой своего политического оппонента, не сойдясь во мнении
14:12, 10.06.2022
Не умеешь – не берись: Из-за неосторожного обращения с оружием застрелили 14-летнего подростка
14:11, 10.06.2022
Президент Финляндии отменил ужин с королем Швеции после того, как Путин высказался о Петре I
11:45, 10.06.2022
Жительница Рубежного рассказала, как снайпер ВСУ убил ее мужа, а потом не давал забрать его тело
07:00, 10.06.2022
Мужчина умер после обрезания,а найденную в бетоне жертву сперва изнасиловали:Главное на утро 10 июня
06:30, 10.06.2022
Бросало в жар, тошнило и рвало: Мужчина умер от септического шока после операции по обрезанию
03:00, 10.06.2022
Мгновенная нелепая смерть: Водителя на авто раздавили тонны щебня, затем столкнулись еще 4 машины
20:43, 09.06.2022
Жестоко избил до сотрясения мозга, ушибов частей тела и почек: Мужчина истязал сына-пятиклассника
19:09, 09.06.2022
Ударилась так,что разорвало печень:5-летняя девочка упала на перекладину из металла – она в больнице
18:47, 09.06.2022
Жестокость высшей степени: Вахтовики заманили и подорвали медведя взрывчаткой
18:35, 09.06.2022
Остается только молиться!: Казанцев шокировали новые машины АВТОВАЗа без подушек безопасности
15:52, 09.06.2022
Дети в аренду: Женщина сдала дочь и сына за деньги чужим людям – возвращать их не собирались
13:42, 09.06.2022
Приревновал жену к 15-летнему: Мужчина зарезал подростка в ходе застолья
18:46, 08.06.2022
Написали десять, а отловили пять: Как обстоят дела с проблемой бездомных собак в Казани?
16:49, 07.06.2022
Их уже полгода никто не носит!: В Татарстане отменили масочный режим, но этого никто и не заметил
16:02, 03.06.2022
Пока без фрикаделек и акул: ИКЕА возобновила работу в Казани, но не так, как все предполагали
16:56, 31.05.2022
Холод - не повод срывать начало купального сезона: Казанцы уже вовсю плавают и загорают
15:44, 24.05.2022
Ассортимент больше, стоимость ниже: Где в Казани овощи дешевле в супермаркетах или на рынке?
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Сахарные войска отступили: сахара в магазинах полно и он никому не нужен
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Писали жалобы во все инстанции: жители дома Казани две недели сидят без горячей воды, кто виноват?
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Без них у нас не было бы ни свободы, ни жизни, ничего: Как прошел Бессмертный полк в Казани?
18:37, 28.04.2022
Хочу попрыгать на Луне: Казанцы рассказали о том, хотели бы они стать космическими туристами
18:05, 27.04.2022
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Это вам не Остров Мечты и не Диво Остров: Что осталось от парка аттракционов Кырлай
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Проще выкинуть одежду и новую купить: Почему в Казани резко взлетели цены на средства для стирки
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Снились сочные стейки!: Корреспондент Prokazan.ru о том, каково было начать держать пост
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С ума сошли! Мы разоримся!: Жители Казани шокированы очередным повышением цен в транспорте
18:37, 20.04.2022
Один раз сдал и втянулся: Житель Казани рассказал, как стал донором и ловит кайф от помощи людям
18:01, 14.04.2022
В России резко вырос спрос на пиво и водку: как с этим обстоят дела в Татарстане
16:38, 12.04.2022
Он сказал Поехали!: Что казанцы знают о Дне космонавтики и о подвиге Юрия Гагарина
18:26, 11.04.2022
Скоро на лопухи перейдем: Почему в Казани массово скупают туалетную бумагу, а цены подняли в разы
19:26, 05.04.2022
Ни в какие ворота уже, с ума сошли: В Казани резко подорожали овощи, покупатели в шоке от цен
18:26, 28.03.2022
Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
16:12, 25.03.2022
Мальчик, водочки нам принеси!: Возвращение Брата 2 в кинотеатрах Казани собрало аншлаг
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью