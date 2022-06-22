Двух полицейских уволили за публичный секс на глазах у очевидцев

В Николаевской области, на прифронтовой территории, двое полицейских занялись прилюдным сексом, по данному факту проводится служебное расследование.

У действа было много свидетелей, а потому оба полицейских были незамедлительно уволены. Дальнейшая их судьба решится по результатам проверки.

"Как только в социальных сетях была распространена информация касательно аморального поведения работников полиции, руководство областного управления назначило по этому факту служебное расследование", − уточняется в сообщении МВД по Николаевской области.

На момент интимной близости полицейские были не при исполнении, не выполняли служебных обязанностей, тем не менее их поведение в ведомстве оценили как аморальное.