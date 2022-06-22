Они среди нас, на дороге: подсчитано, сколько жителей Татарстана купили себе водительские права

В Республике Татарстан около 11,3% автомобилистов честно признались, что водительские права попросту купили. Данные опроса опубликованы порталом "Дром".

В анонимном голосовании участвовали 13568 человек из 35 регионов РФ. Татарстан по доле купленных прав оказался на девятом месте. Больше водителей с купленными водительскими удостоверениями - в Самаре, Ростове, Ленобласти, Москве, Петербурге, Краснодарском и Алтайском краях.

Среди тех, кто все-таки честно сдавал на права, в Татарстане с первого раза сдали экзамены 58,8%.

Общероссийский показатель сдачи с первого раза - 62%.