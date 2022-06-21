В Казани лихой водитель протащил гаишника полсотни метров на двери автомобиля

В Казани лихой водитель легкового автомобиля совершил наезд на сотрудника полиции и около 50 метров тащил его на дверце своего автомобиля.

Все случилось на улице Минской.

Инспектор потребовал у водителя показать документы, однако автомобилист решил не тратить времени на такие "условности" и поддал газу.

Позже лихача удалось задержать.

"Ориентировки на автомобиль были переданы всем наружным службам. Позднее автомобиль был обнаружен на ул. Юлиуса Фучика, а 31-летний правонарушитель задержан и доставлен в отдел полиции", - сообщили в УМВД по Казани.

В отношении мужчины возбудили административное дело о неповиновении законному требованию сотрудника правоохранительных органов.