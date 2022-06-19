Бренд одежды Mango решил окончательно уйти из России

Испанский бренд модной одежды Mango окончательно уходит из России. Об этом сообщает Лентаюру со ссылкой на El Pais.

После 23 лет работы в России «в связи с неопределенностью относительно развития геополитической ситуации» из-за специальной военной операции России на Украине бренд решил отказаться от продаж своей одежды на отечественном рынке. Они уже достиг соглашения с несколькими франчайзинговыми партнерами о передаче им своего бизнеса и сохранении рабочих мест 800 сотрудников.

По договору франшизы будут переданы 55 магазинов бренда на территории России, сумма сделки пока неизвестна.

Напомним, в марте Mango объявили о временном прекращении работы своих магазинов. Россия для компании была одним из главных рынков сбыта, она входила в пятерке крупнейших.