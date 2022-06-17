Радиотелескоп Sky Eye FAST обнаружил сигналы инопланетных цивилизаций

Научный мир взбудоражила новость из Китая. Местные ученые заявили, что провели анализ материалов, полученных при помощи радиотелескопа FAST и обнаружили в 2021 и 2022 годах наборы подозрительных сигналов. Ничего подобного из космоса ранее не поступало. Ученые предположили, что сигналы могут иметь принадлежность к инопланетным цивилизациям.

Радиотелескоп FAST с 2018 года был оснащен оборудованием, которое фильтрует узкополосные сигналы среди электромагнитных. Но ученые все равно решили провести исследования. Однако возможность фиксирования естественных сигналов из далекого космоса или тех, которые производят сами земляне, маловероятна.

"Подозрительный сигнал в том числе может быть радиопомехой, что впоследствии нужно подтвердить или опровергнуть", — сказал профессор Чжан Туанцзе, руководящий исследовательской группой.