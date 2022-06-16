Казань выиграла право на проведение первых в мировой истории «Игр будущего — 2024»

Казань выиграла право на проведение нового международного турнира — первых в истории «Игр будущего — 2024». Об этом объявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в эти дни.

"Поздравляю Татарстан с получением почетного права принять первые в истории "Игры будущего". Это заслуженная победа. До открытия игр остается чуть более полутора лет. Нам предстоит сделать то, чего никто до нас еще не делал. Это, безусловно, вызов. Уверен, что Казань на отлично с ним справится и задаст новый стандарт для проведения зрелищных спортивных мероприятий", — сказал Чернышенко.

Ожидается, что соревнования продлятся 9 дней и будут проходить по 15 дисциплинам, принять участие в них смогут более тысячи человек.

Впервые о намерении провести "Игры будущего" - первые киберспортивные состязания - Чернышенко объявил зимой минувшего года. Кроме Казани свои площадки для проведения игр заявили 18 регионов страны.

Претенденты были весьма достойные: Москва, Санкт-Петербург, Челябинская, Тверская, Новосибирская, Калужская, Ростовская и Архангельская области, Тыва, Красноярский, Приморский, Пермский, Краснодарский края, федеральная территория "Сириус" и Севастополь.