Стало известно, на сколько в Татарстане с 1 июля вырастут тарифы ЖКУ

С 1 июля 2022 года в стране тарифы на ЖКУ поднимутся на 3,2-6,5%. Точный размер повышения зависит непосредственно от региона.

Тарифы на ЖКХ будут увеличены с 1 июля согласно распоряжению правительства России от 30 октября 2021 года, сообщает ФАС.

Наиболее низкое повышение ждет жителей Марий Эл, Удмуртии (3,4%), Алтая и Камчатки (3,8%).

Самое больше повышение ждет Чечню - 6,5%. Лишь чуть ниже лидера по росту тарифов будет Татарстан - 6,25%. За ним следуют Крым - 6,2% и Дагестан - 6%.

Норма повышения в процентах для каждого региона определяется из прогноза роста цен в среднегодовом выражении. На указанные 6,25% в Татарстане с 1 июля подорожают отопление, холодная и горячая воды, газ, электричество, водоотведение и канализация, вывоз ТКО.