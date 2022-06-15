Жители Марий Эл избили татарстанца кулаками, молотком, бутылкой и палкой

Жители Марий Эл избили татарстанца. Суд вынес им приговор.

По сообщению пресс-службы Следкома республики, летом прошлого года мужчины в возрасте 35 и 48 лет пришли домой к женщине, у которой был 37-летний гость из Татарстана. Они напали на татарстанца, избили кулаками, бутылкой, молотком, палкой, а потом похитили у него все деньги, связали его и закрыли на балконе.

Там раненый провел всю ночь. Утром ему удалось криками привлечь внимание людей на улице, они вызвали полицию.

Приговором суда младшему из преступников назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, старшему – 4 года лишения свободы условно.