Ниже климатической нормы: синоптики Татарстана рассказали, какой будет вторая половина июня

Синоптики республиканского Гидрометцентра сообщили, что вторая половина июня будет теплой, однако, жары не будет. В период с 11 по 20 июня в республике температура воздуха будет на 1 градус ниже климатической нормы. В Татарстане эта норма составляет 18 градусов, по Казани - 18,4 градуса.

В предварительном прогнозе специалистов говорится, что в ночное время в Татарстане в указанный период будет около 8-15 градусов тепла. Днем - 18-25 градусов тепла. Облачность часто будет переменной, значительные осадки могут наблюдаться 16 и 18 июня.