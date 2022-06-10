В Казань пришла настоящая жара: Как выжить на улице и не получить солнечный удар - советы медиков

Многим нравится летняя погода, но вот жару, которая зачастую ей сопутствует, не все хорошо переносят. Во время нее резко возрастает риск тепловых ударов и даже инфарктов и инсультов у людей с хроническими заболеваниями. Что делать, чтобы легче переносить жару? Какой должна быть первая помощь при тепловом ударе? И можно ли уже начинать купаться? Об этом корреспондент Prokazan поговорила с врачами.

ЖАРА И ЗДОРОВЬЕ

По словам врачей, плохое самочувствие в жару – вполне естественное явление.

«Во время жары возможно некоторое снижение артериального давления, ощущение сонливости, разбитости», - говорит главный внештатный специалист по общей врачебной практике Минздрава Татарстана, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии КГМУ Люция Фейсханова.

А наиболее опасной такая погода является для людей с хроническими заболеваниями.

«У людей с некоторыми хроническими заболеваниями жара может спровоцировать развитие инсульта, инфаркта, аритмии, гипертонического криза», - говорит кандидат медицинских наук, терапевт, кардиолог, главврач клиники “Биомед” Ленар Кашапов.

Фото: itmed.org

СИМПТОМЫ ТЕПЛОВОГО УДАРА

Одна из главный опасностей жаркой погоды – это, как известно, солнечный удар. По словам Кашапова, его основными симптомами являются головная боль и тошнота. Возможны рвота, резкое снижение артериального давления.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕПЛОВОМ УДАРЕ

Если у человека случился тепловой удар, нужно незамедлительно вызывать скорую помощь, подчеркнул врач.

«В такой ситуации ведь может быть все, что угодно. Если это человек с хроническим заболеванием, например, сердечник, в жару у него может произойти инсульт, инфаркт. Поэтому здесь в любом случае нужна квалифицированная медицинская помощь», - говорит терапевт, кандидат медицинских наук, главврач клиники «Биомед» Ленар Кашапов.

А до приезда скорой нужно выполнить следующие действия:

1) Отвести человека в прохладное, теневое место с доступом свежего воздуха.

2) Уложить человека там, чтобы ноги находились чуть выше туловища, а голова - на уровне туловища (без подушки).

«Это нужно, чтобы человек не терял сознание в случае пониженного артериального давления, чтобы не нарушалось кровообращение головного мозга», - пояснил Кашапов.

3) Можно приложить к области висков и лба влажную тряпку.

4) Если пострадавший без сознания, нужно поднести к его носу кусок ваты, смоченный нашатырным спиртом. Вдыхание паров этого вещества рефлекторно возбуждает дыхательные центры, в результате чего человек приходит в себя.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ТЕПЛОВОГО УДАРА

К основным меры профилактики теплового удара врачи относят следующее:

1) Носить головной убор

2) Воздерживаться от пребывания под прямыми солнечными лучами в самый пик солнечной активности, который приходится на период времени с 11 до 16 часов.

3) Обильное питье

ЧТО ПИТЬ В ЖАРУ

В жару желательно пить обычную воду, а еще лучше – столовую минеральную воду, утверждают врачи. Она восполняет запас электролитов, которые в жару вместе с потом выводятся из организма.

Благодаря таким своим свойствам минералка может быть даже более эффективной в борьбе с сонливостью и вялостью при жаре, чем кофе.

«Если люди употребляют кофе для того, чтобы в течение дня чувствовать себя бодрее при жаркой погоде, лучше употреблять минеральную воду, чтобы восполнить не только водный, но и электролитный баланс», - говорит Люция Фейсханова.

Фото: "Чемпионат"

А кофе в жару вообще нежелательно часто пить.

«Кофе увеличивает частоту сердечных сокращений и обладает мочегонным действием, усиливая мочевыделительную функцию организма. Что способствует обезвоживанию организма. Кроме того, так как его, как правило, пьют в горячем виде, он может привести к еще большему ощущению жары, потливости», - говорит Фейсханова. – «А если уж и пить кофе, то после него нужно обязательно выпить чистой воды в объеме, который больше того, в котором был употреблен кофе».

Кашапов, в свою очередь, подчеркнул, что кофе и во все остальные времена года нежелательно пить в большом количестве.

«Больше 2 чашек кофе в день пить в любом случае вредно, независимо от того, какая погода», - сказал терапевт.

«Одна чашка кофе в день с утра, для того, чтобы ощутить себя энергичнее, – это нормально. Но не более того. Конечно, если это не приводит к каким-то отрицательным воздействиям, допустимо пить и более одной чашки в день. Но нужно помнить, что мочегонный эффект кофе в жару может привести к обезвоживанию организма», - сказала Фейсханова.

Кроме того, врачи не советуют налегать и на различные прохладительные напитки.

«Во-первых, эти сладкие газированные напитки содержат очень много углеводов, которые в принципе вредны для организма. А во-вторых, в них очень много разных красителей, заменителей, которые тоже явно не полезны для организма. Особенно для людей среднего и пожилого возраста».

Большое значение имеет и температура жидкости, которую мы пьем.

«В жару нежелательно употреблять напитки очень холодные или очень горячие. Лучше всего пить воду комнатной температуры», - рекомендует Фейсханова.