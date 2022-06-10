Суд на Донбассе приговорил наемников из Марокко и Британии к смертной казни

Суд в ДНР приговорил к смерти граждан Британии и Марокко за наемничество. Заседание суда длилось 3 дня. Подсудимые вину признали частично.

По решению Верховного суда ДНР, смертная казнь должна быть применена к гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также к гражданину Марокко Саадуну Брагиму.

Все они участвовали в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости».

В ходе суда выяснилось, что Пиннер ранее разыскивался на своей родине за наемничество в Ираке и Сирии.

Осужденные могут обжаловать приговоры в течение месяца.