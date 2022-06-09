Студентов не пускали в общежитие после эвакуации, пока они не выстроятся буквой Z

Студенты Томского госуниверситета попали в неловкую ситуацию: они не могли попасть в общежитие после эвакуации, пока не выстроятся буквой Z, сообщается в городском Telegram-канале "Улица Бархатная".

Охранница общежития заявила студентам, что за ними с неба следит квадрокоптер МЧС. Студенты выстраиваться не захотели, и тогда охранница устроила скандал, сетуя на "запрос сверху".Кто именно потребовал от работников общежития Z-флешмоба с участием студентов, неизвестно.

Ответственность за инцидент уже на себя взяли последователи украинского пранкера Евгения Вольнова.

Позже администрация общежития принесла извинения, назвав эвакуацию "чудовищным розыгрышем". Администрация ТГУ проводит расследование.