Они нашептали и заставили: мать убила 4-летнего сынишку из-за голосов в голове

В Крыму мать зарезала 4-летнего сына по приказу "голосов в голове". Тело мальчика с множественными ранениями нашли в квартире. Перед расправой женщина выгнала из квартиры бабушку, а после расправы спряталась в шкафу.

На теле убитого мальчика нашли 10 ножевых ранений. На допросе мать заявила, что ей приказали расправиться с сыном голоса в голове. Женщина состоит на учете в психиатрической больнице с диагнозом "эмоционально неустойчивое расстройство личности", сообщает "КП-Крым".

Соседи заявили, что отец из семьи ушел, мальчика растили мать и бабушка. Мальчика часто видели бегающим голышом, из квартиры часто доносились крики.

Женщина задержана, ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Свою вину в убийстве задержанная признает.