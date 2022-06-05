Пусть сам покажет справку: Киев резко отреагировал на заявление о психических проблемах Зеленского

МИД Украины резко отреагировало на заявление спикера парламента Венгрии Ласло Кёвера о психических проблемах украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает KP.ru

Ведомство попросило председателя самому предоставить справку о психическом здоровье. Только после оценки написанного в справке они смогут слова Кёвера воспринимать всерьез.

Он также написал, что Венгрия продолжает поливать грязью Украину, и неоднократно «не раз ориентировалась на сторону зла».

Поясним, Ласло Кёвере недавно высказался, что у президента Украины очевидно есть проблемы с психикой. Он показывает всем не адекватную манеру поведения. В своих обращениях прибегает к угрозам к странам союзникам.