Пьяный сотрудник ДПС протаранил две легковушки, пострадали люди

Сотрудник ДПС протаранил два легковых автомобиля, которые стояли на дороге из-за ДТП, передает РЕН ТВ.

В результате инцидента пострадали три человека.

Как сообщается, Volkswagen Passat, за которым был дорожный полицейский, протаранил две машины, которые стояли на 23-м километре Симферопольского шоссе в Подмосковье.

Известно, что мужчина носит звание старшего лейтенанта, а авария произошла в его нерабочее время. Медосвидетельствование сотрудника ГИБДД на состояние опьянения прибор показал 0,4 промилле.