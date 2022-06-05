В Казани на один день 9 июня изменится порядок курсирования двух электричек под номерами 6401 и 6420

9 июня на один день изменят порядок курсирования электричек по направлению Шемордан — Казань и Казань — Вятские Поляны, сообщает Татар-информ со ссылкой на пресс-служба Миндортранса РТ.

Как сообщается, изменения связаны с назначением дополнительного поезда дальнего следования.

Поезд № 6401 - отправление со станции Шемордан в 4.09 (на девять минут раньше), изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования. Прибытие в Казань в 6.30 (на шесть минут раньше).

Поезд № 6420 - отправление из Казани в 5.56 (на восемь минут раньше) и будет следовать измененным расписанием до станции Компрессорный, от Компрессорного следует действующим расписанием. Прибытие в Вятские Поляны в 9.08.