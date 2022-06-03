Наивысший ранг опасности: в Москве горит бизнес-центр, вывели уже 120 человек, и это - не предел

Более 120 человек спасены при тушении крупного пожара в БЦ "Гранд Сетунь Плаза", сообщает Telegram-канал МЧС России.

На данный момент пожар продолжают тушить, на месте создали оперштаб. Глава МЧС Александр Куренков лично координирует действия спасателей.

Пожар начался на фасаде здания на улице Горбунова. ТАСС сообщает, что это могло произойти из-за короткого замыкания: скорее всего, системы вентиляции, установленные на фасаде, могли смонтировать с ошибками.

В итоге огонь быстро охватил почти все здание. Площадь пожара достигла 1000 квадратных метров, и по-прежнему точно не известно, все ли сотрудники и посетители покинули БЦ. Некоторые из них, по неофициальным данным, пока не выходят на связь.

Пожару присвоен пятый, максимальный ранг опасности.