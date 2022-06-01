Казанский кремль: Минниханов пока сохраняет статус президента

Рустам Минниханов, который бессменно возглавляет Татарстан с 2010 года, сохраняет статус президента республики, об этом заявила пресс-секретарь Лилия Галимова.

Сегодня, 1 июня 2022 года, вступили в силу основные положения нового закона о публичной власти в регионах, который запрещает руководителям именоваться президентами.

Однако, по словам Галимовой, как сообщает "Ъ-Казань", пока Минниханов остается президентом.

"Закон подразумевает переходной период", - заявила она.

Закон подразумевает приведение местного законодательства в соответствие с федеральным не позднее 1 января 2023 года.