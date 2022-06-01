В Казани двухлетний мальчик отравился жидкостью для прочистки труб "Крот". Малыша доставили в ДРКБ, он получил тяжелые ожоги ротовой полости, лица, передней грудной стенки. Но медики смогли спасти мальчика.

Ему сделали сложную операцию, удалили часть поврежденного пищевода. Установили гастросистему, чтобы мальчик мог есть.

Потом была долгая реабилитация: целый пул специалистов работал над тем, чтобы восстановить ребенку голос и нормализовать дыхание.

Сейчас с мальчиком всё хорошо: пропала осиплость, восстановилось дыхание, улучшилось состояние гортани.