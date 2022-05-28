Диджей Катя Гусева в интервью изданию "Собеседник" откровенно призналась, что ее бывший жених Филипп Киркоров так и не сделал ей официального предложения, а в его окружении было слишком много женщин, чтобы Катя решилась оставаться с ним рядом и далее.

"В его жизни стало появляться большое количество женщин. И он, как мне кажется, на данный момент не может определиться, с кем ему лучше и комфортней", — пояснила Гусева.

Сейчас, по словам Кати, они с Филиппом общаются только в дружеском ключе.

"Да и вообще я считаю, что первый шаг должен сделать сам Филипп. Когда он эти шаги делал, я была счастлива. Нам с ним было очень комфортно", — резюмировала Гусева.