Бари Алибасов снова вступает в законный брак, который для музыканты и продюсера станет седьмым по счету, пишет "Экспресс газета".

По данным СМИ, избранницей 74-летнего Алибасова стала девушка по имени Елена. Сын шоумена говорит, что речь идет о Елене, которая работает няней у Алибасова и ухаживает за ним.

Бари-младший отметил, что будет только рад за родителя, если тому удастся наладить личную жизнь. Однако он обижен из-за отсутствия приглашения на свадьбу.

Ранее Алибасов был женат на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Брак просуществовал с 2018-го по 2020-й годы. Он сопровождался целой чередой скандалов и закончился судебной тяжбой за недвижимость.