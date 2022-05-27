Селедка - один из любимых россиянами сортов рыбы, и она полезна, поскольку богата белком, витаминами, антиоксидантами и жирными кислотами. Но есть большой минус, который способен поселить внутри человека "чужих" - почти вся селедка заражена гельминтами, а они способны жить даже в головном мозге человека. Об этом заявил доктор медицинских наук Алексей Ковальков в интервью радио Sputnik.

По его словам, выше риск заразиться гельминтами у тех, кто покупает селедку не там, где стоило бы: на рынке, из "белых ведерок".

"Практически вся селедка заражена гельминтами, поэтому ее надо вымораживать при температуре минус 28-30 градусов в течение двух недель. При производстве в заводских условиях это всегда делают, там есть специальные камеры для этого. А в домашних условиях ее просто фасуют с засолом и распространяют по рынкам в белых ведрах, поэтому есть риск приобрести селедку с "обитателями" — с гельминтами", — предупредил Ковальков.

Гельминты, по словам врача, не просто живут в кишечнике зараженного, они могут приводить к тяжелым болезням легких, сердца, мозга.

"Гельминты — паразитические черви, это чужие внутри нас. Они могут жить в кишечнике, могут попадать в кровь, способны поражать важные внутренние органы: сердце, легкие, головной мозг", — пояснил Ковальков.

Безопасна только та селедка, которая продается в магазинах, уверен диетолог.