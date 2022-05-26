В Бурятии 37-летний местный житель поджег дом, в котором на тот момент находились его бывшая супруга и двое детей.

Как сообщает местный Следком, мужчина был сильно пьян, когда приехал в село, где живет женщина. Она отказалась пускать его в дом. Он долго стучал в зарешеченные окна, а потом подпер дверь металлическим ломом, поджег паклю и бросил ее на веранду. Пламя быстро охватило деревянный дом.

Все время, пока женщина и дети пытались выбраться из дома, мужчина спокойно стоял и наблюдал за их мучениями. Крики женщины услышали студенты, отдыхавшие на берегу реки неподалеку.

Они прибежали к дому, отогнули решетки и еще до приезда пожарных вытащили двух детей - семи и 15 лет, а затем помогли выбраться их матери. К счастью, все трое отделались легким испугом.

Злоумышленник с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью. Сейчас решается вопрос о заключении фигуранта под стражу.