Татарстан стал местом притяжения туристов со всей страны

Этой весной Татарстан попал в топ-10 наиболее популярных внутрироссийских направлений для туризма. Одним из главных поводов, собравшим путешественников из других регионов стало празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Такие выводы сделали эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных своих абонентов.

Ежедневно, за время праздничных мероприятий в Казани и Болгаре фиксировалось большее количество туристов, чем в любой из дней майских праздников. На знаковое событие приехали гости не только из соседних регионов, но и из отдаленных уголков страны, в том числе из Сибири и Дальнего Востока. Больше всего путешественников прибыло из Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы и Самары. Также присутствовало много иностранных делегаций.

На торжественных мероприятиях гости часто делились впечатлениями с близкими – только в день празднования «Изге Болгар жыены», посвященному официальному принятию ислама Волжской Булгарией, в Болгаре абоненты МегаФона проговорили по телефону более 100 тысяч минут и выложили в сеть фото и видео общим объемом 3 Тбайта. Этого количества данных хватило бы на загрузку 185 тысяч аудиогидов по городу. Самыми активными в интернете 21 мая стали путешественники из Магаданской области — в среднем на них пришлось порядка 1,3 Гбайт трафика, а самыми разговорчивыми стали — туристы из Твери, телефонные беседы которых усреднено занимали около 12 минут.

«Чтобы усилить телеком-инфраструктуру, в дни празднования мы развернули дополнительный мобильный комплекс связи в Болгаре. В кратчайшие сроки нам удалось обеспечить скоростным интернетом и еще более надежным сигналом гостей всех мероприятий, которые проходили в городе», — комментирует Дмитрий Кузнецов, директор МегаФона в Татарстане.