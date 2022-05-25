В Татарстане пока не принято решение о введении "ковидной амнистии", как это было сделано мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом сегодня, 25 мая, сообщила пресс-секретарь Президента РТ Лилия Галимова.

"Если нам будет, что заявить по этому поводу, мы обязательно сообщим",— сказала она.

По словам Галимовой, Татарстан, как и остальные регионы выстраивает работу, исходя из собственной эпидемической ситуации. Так было с начала пандемии и продолжается по сей день.

"Нет общего единого решения, что если один регион принял какое-то решение, что-то запретил, будет и Татарстан это запрещать",— сказала она.

Напомним, что сегодня в Москве объявлена "ковидная амнистия", действовать она начнет с 1 июня. С этого дня у москвичей перестанут взыскивать наложенные, но не оплаченные еще штрафы за нарушение антиковидных мер.

Также власти Москвы выплатят гражданам и бизнесу компенсации для погашения ранее уплаченных штрафов на сумму 13,6 млрд руб.