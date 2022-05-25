Следственный комитет по Владимирской области сообщил о чудовищной истории, которая произошла в регионе.

20-летняя девушка обратилась в правоохранительные органы с жалобой на то, что с трехлетнего возраста ее насиловал собственный отчим.

51-летний мужчина не стал испытывать судьбу и после заявления повзрослевшей падчерицы просто скрылся. Только месяц назад его удалось задержать. Вины своей он не признает.

Правоохранители провели три компьютерные экспертизы, благодаря которым удалось извлечь из ноутбука обвиняемого фото- и видеоматериалы, которые подтверждают совершение им данных преступлений. Также были проведены ряд тестов и экспертиз, которые подтвердили его вменяемость.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Юрьев-Польский районный суд для рассмотрения по существу.