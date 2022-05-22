Новая угроза: случаи заражения оспой обезьян зафиксированы уже в 11 странах мира

В 11 странах мира зафиксированы 80 подтверждённых случаев заражения людей оспой обезьян. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, другие 50 случаев пока не подтверждены, но расследуются.

В ВОЗ отметили, что зафиксированные случаи нельзя отнести к типичным, поскольку они были зафиксированы в неэндемичных странах, то есть не предрасположенных к возникновению данного заболевания. В настоящее время организация пытается выявить причину вспышек инфекции и возможную степень её распространения. Специалисты сообщают, что оспа обезьян передаётся при тесном контакте человека с носителем вируса. Ранее медицинский консультант британского Агенства по здравоохранению Сьюзан Хопкинс заявила, что высыпания на коже - один из возможных ранних симптомов болезни. Она посоветовала обращать внимание на любые необычные проявления на коже во избежание распространения малоизученной болезни.

Случаи заражения оспой обезьян зафиксировали в Австралии, США, Португалии, Италии и ряде других европейских стран.