На красную дорожку в Каннах перед премьерой фильма выбежала голая женщина

В Каннах на красную дорожку кинофестиваля перед премьерой фильма Джорджа Миллера «Три тысячи лет желаний» с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой выбежала женщина, которая была в одних трусах. Ее грудь была раскрашена в цвета украинского флага, а нижнее белье было вымазано красной краской. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По словам очевидцев, женщина выбежала на красную ковровую дорожку, сняла с себя всю одежду и с криком бросилась на колени перед фотографами. Далее к ней подбежали охранники и накрыли ее пальто.

Журналисты западного издания отметили, что нужно пройти несколько тщательных проверок безопасности, чтобы пройти на сам фестиваль Вдоль самой красной ковровой дорожки стоит усиленная охрана.