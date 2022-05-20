Курс доллара на Московской бирже опустился до четырехлетних минимумов, в свою очередь евро также слабеет, следует из динамики торгов, сообщает РИА "Новости".

Доллар падал до 57, 85 рубля - такое случилось впервые с апреля 2018 года. Евро торговалось по 59,97 рубля, такое в последний раз было весной 2017 года.

Аналитики уверены, что на курс рубля влияет сейчас готовность компаний к налоговым выплатам, которые намечены на 25-27 мая. И это с большой вероятностью формирует излишек долларового предложения. Также сейчас необычайно силен платежный баланс РФ.