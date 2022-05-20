В связи с экономическими санкциями, которые были направлены в отношении нашей страны, предприниматели стали постепенно открывать частные животноводческие хозяйства. Данная деятельность постоянно нуждается в кормах для скота и птицы. Соответственно, организация бизнеса, которая связана с производством комбикорма является достаточно перспективным решением мини завод по производству комбикорма цена.

Сегодня такие корма относятся к одним наиболее востребованных товаров. Но при их производстве важно учитывать все требования, которые предъявляются потребителем. Для полноценного роста важны сбалансированные продукты, которые содержат комплекс витаминов и микроэлементов. Чтобы их производить, нужно использовать готовые рецептуры или создавать свои новинки, привлекая клиентов.

Заводу по изготовлению комбикорма присущи такие особенности:

востребованность готовой продукции;

простое ведение бизнеса, который не требует большого опыта в такой области;

возможность запустить производство при наличии маленькой суммы начального капитала;

большая перспективность

Изготовление комбикорма зависит от типа сырья, которое используется. Например, ячмень нуждается в хорошей очистке, чего нельзя сказать о пшенице. Для выполнения такой операции требуется лишь соответствующее оборудование.

Большим спросом в последнее время пользуется сейчас гранулированный комбикорм. По такой причине многие предприниматели занимаются производством именно такого вида. А сам технологический процесс состоит из таких фаз: сушка; процедура охлаждения; операции, которые связаны с фасовкой.

Комбикормом является смесь, в состав которой входят данные компоненты: витамины, зерно и различные микроэлементы. Он предназначен для кормления животных, а при изготовлении подвергается различным типам обработки, в том числе измельчению.

Есть несколько видов кормовых смесей, различающихся между собой пищевой ценностью:

полнорационный, который заменяет обычную пищу с помощью содержанию элементов, необходимых для жизнедеятельности животных.

кормовые смеси, в состав которых входят главные компоненты, применяемые для кормления животных.



