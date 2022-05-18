На заводе "Азовсталь" находилось 200 замороженных трупов.

По данным военкора Александра Сладкова, всего на заводе на момент начала сдачи в плен и открытия гуманитарного коридора находились 2500 человек. Большая часть из них — боевики запрещенного в России нацбатальона «Азов». Им предстоит предстать перед судом. Раненым оказывают помощь.

В военных преступлениях подозреваются из сдавшихся 804 человека.

Из общего количества сдавшихся — раненых 404 человека. 55 из них в тяжелом состоянии, не способны передвигаться.

На заводе также лежали 200 замороженных трупов во рефрижераторах.